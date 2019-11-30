Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует на следующей неделе свести к минимуму появление на публике в компании президента США Дональда Трампа, который посетит саммит НАТО. Об этом сообщает газета The Times.

Борис Джонсон и Дональд Трамп. Фото: thetimes.co.uk

Джонсон обеспокоен визитом Трампа и считает, что он способен навредить предвыборной кампании Тори. В Консервативной партии не знают, что собрался озвучить президент США.

Трамп посетит Лондон вечером 2 декабря и пробудет вплоть до своей пресс-конференции, назначенной на 4 декабря. Парламентские выборы должны пройти 12 декабря.

Газета пишет, что у Трампа и Джонсона не запланирована двусторонняя встреча. Будет две потенциальные возможности увидеть их вместе: первый раз - на одном из ужинов, второй раз - на открытии саммита НАТО.

Президент США лично неоднократно называл Джонсона подходящим премьер-министром для Великобритании и просто хорошим человеком.

Источник The Times, находящийся в американской администрации, заявил, что Трампу искренне нравится Джонсон, но президент США "осознает, что ему не следует вмешиваться в выборы в других странах".

Ранее "Страна" сообщала, как Джонсон заявил о том, что вмешательство россиян во время референдума по Брексит - миф.

Также мы писали, что Джонсона уличили во встрече с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипалей.