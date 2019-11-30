Королева Великобритании Елизавета ІІ отреагировала на драму в Лондоне 29 ноября, в ходе которой мужчина набросился с ножом на прохожих на мосту через Темзу. Соболезнования семьям убитых появились в официальном Instagram правящей королевской семьи.

Пресс-служба опубликовала в соцсети скрин сообщения Ее Величества.

"Принц Филипп и я были опечалены, узнав о терактах на Лондонском мосту. Мы посылаем наши мысли, молитвы и глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял близких и пострадал от вчерашнего ужасного насилия. Я выражаю свою постоянную благодарность полиции и службам экстренной помощи, а также смелым людям, которые подвергли свою жизнь риску, самоотверженно помогая и защищая других", - сказано в сообщении королевы.

Скриншот: Instagram/ theroyalfamily

Ранее "Страна" подробно освещала произошедшее на мосту через Темзу в столице Британии. Мужчина с ножом ранил минимум пятерых человек, двое из которых скончались.

Напомним, в пятницу произошла еще одна крупная поножовщина в центре Гааги.