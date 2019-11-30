Сегодня, 30 ноября, представители СБУ задержали подозреваемого в обстреле магазинов из гранатомета на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

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Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Мукачева возглавлял группу злоумышленников, которые рэкетировали местных предпринимателей и создавали искусственные конфликтные ситуации для собственного обогащения.

Если кто-то отказывался платить "пошлину", злоумышленники поджигали автомобили граждан и ночью из гранатометов вели стрельбу по торговым местам.

В процессе обысков фигурантов дела по месту жительства, а также их автомобилей марок "Toyota", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW", "Lexus" оперативники изъяли пистолеты, ружье, охотничий карабин, патроны различного калибра, мобильные телефоны пострадавших, а также другие доказательства незаконной деятельности.

Лидер организованной группировки был задержан. Его имя не назвали.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к деятельности группировки.

Ранее "Страна" сообщала, что житель Донецка в "Борисполе" пытался пронести гранату на рейс Киев - Хургада.

Также мы писали, что в Киеве водитель с наркотиками в кармане чуть не задавил пешехода на переходе, а потом выстрелил в него.