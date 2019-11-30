В Краснодарском крае России разбился частный вертолет Robinson, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает "РБК".

Так, авария произошла возле поселка Абрау-Дюрсо. По словам очевидцев, вертолет во время полета внезапно потерял управление, упал и загорелся. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, однако пилота спасти не удалось.

Фото: Telegram\Mash

Представитель экстренных служб региона заявил журналистам, что личность пилота устанавливается, точно также как и детали происшествия.

Фото: Telegram\Mash

Напомним, 2 ноября в США произошла очередная авиакатастрофа. Здесь, в штате Флорида, во время авиашоу разбился военный самолет Grumman OV-1 Mohawk, пилот погиб.

Также мы сообщали, что в Нацбюро по расследованию авиапроисшествий назвали причины гибели Кутового.

Как сообщала "Страна", 28 октября в Колумбии произошла знаковая авиакатастрофа. Здесь разбился вертолет Bell 412 из президентского авиакортежа. В крушении погибло шесть человек.