В России чешскому самолету с официальной делегацией, возглавляемой министром сельского хозяйства Чехии Мирословом Томаном, отказали в перелете из Москвы в Казань из-за несоблюдения требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз.

Чешская делегация во главе с господином Томаном хотела отправиться в Казань из Москвы 27 ноября. Бизнес-миссия планировала встретиться с руководством Татарстана, в частности, с президентом республики Рустамом Миннихановым. После длительного ожидания в аэропорту Москвы члены делегации приняли решение вернуться в Чехию.

Весной "Страна" сообщала, что РФ обвинила Казахстан в нарушении норм Евразийского экономического союза из-за импорта сахара в свободные экономические зоны.

А в феврале мы писали, что Венесуэла не разрешила въезд в страну евродепутатам и отобрала у них паспорта.