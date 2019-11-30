Министерство иностранных дел Украины дел планирует в ближайшее время подписать с Грецией договор, по которому осужденных в Греции за перевозку нелегальных мигрантов украинских граждан будут возвращать на родину. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

Дипломат рассказал, что представители нашего МИД уже провели серию предварительных переговоров с генпрокурором Греции, Министерством юстиции, прокурорами города Пирей, с руководством тюрьмы, чтобы способствовать освобождению осужденных в Греции украинцев. По его словам, только в 2019 году консул более 100 раз посещал осужденных в местах содержания и во время судебных заседаний.

Кирилич также сообщил, что МИД совместно с Минюстом уже подготовили текст договора, а греческая сторона его согласовала. Сейчас работают над вопросом его подписания.

Дипломат указал на необходимость разъяснять украинцам, что участвовать в нелегальном бизнесе перевозки мигрантов плохо.

"Несмотря на факт осуждения в Греции более ста украинцев за перевозку нелегальных мигрантов и широкую многолетнюю разъяснительную работу, задержания продолжаются. Осуждение украинцев в Греции за перевозку нелегальных мигрантов - это следствие. А устранять необходимо причины - вовлечение их в совершение правонарушения по перевозке нелегальных мигрантов. Греческий законодатель строгий, он квалифицирует такое правонарушение как тяжкое преступление, а следовательно, и применяет строгие санкции. В ближайшее время планируем провести широкоформатные переговоры в Афинах с участием представителей правоохранительных органов Украины", - поделился планами Кирилич.

Кирилич отметил, что правом перевода для отбывания наказания в Украине пока выразили желание воспользоваться только 5 осужденных. Также он сказал, что некоторые дела были пересмотрены после апелляций, причем двух украинцев оправдали и освободили. Для апелляции адвокатам приходится готовить сильную доказательную базу.

27 ноября "Страна" рассказывала, что украинский моряк Анатолий Черкасский, приговоренный в апреле 2018 года к 70 годам заключения за перевозку нелегалов в Греции, объявил голодовку.

Мы также приводили данные о том, сколько украинских моряков сидят в тюрьмах Греции.