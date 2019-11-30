Посол Франции в Украине Этьен де Понсен вручил командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко орден Французской республики "За заслуги". Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно, и, в частности, о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей и рейды французских кораблей в Одессе", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Уточним, что награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждое прибытие корабля - это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов для того, чтобы Военно-морские силы быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - подчеркнул Воронченко.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, 28 ноября, в морской порт Одессы зашел военный корабль-корвет Commandant Birot F796 (ВМФ Франции). В 11:20 он ошвартовался у 16 причала.

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