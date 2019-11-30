Сегодня, 30 ноября, Екатерина Амосова сообщила о том, что Печерский районный суд города Киева восстановил ее в должности ректора Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Екатерина Амосова. Фото: prm.ua

Екатерина Амосова отметила, что ранее она была восстановлена согласно распоряжениям трех судебных инстанций, среди которых был Верховный суд.

Скриншот: Facebook/Екатерина Амосова

Скриншоты: Facebook/Екатерина Амосова

Напомним, что 2 апреля 2018 года в Минздраве уволили ректора университета Богомольца Амосову. Ректор назвала такие действия чиновников Министерства здравоохранения Украины беспрецедентными, аналогов которым не было за всю историю отечественной системы медицинского образования.

Позднее Печерский суд Киева восстановил уволенную Амосову в должности ректора Национального медуниверситета. Однако 2 октября ее уволили повторно в связи с невыполнением неких "требований Госаудиторской службы".

История продолжалась. 22 декабря 2018 года ее восстановили. Уже 11 января ее уволили в 3 раз, а 14 января она пыталась войти в здание учреждения высшего образования.