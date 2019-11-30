Сотрудники Департамента стратегических расследований МВД Украины за один месяц задержали трех влиятельных "воров в законе". Сейчас их ждет депортация, передает пресс-служба полиции.

"Дато Сфан", "Тенго Питерский" (он же - "Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующим принудительным выдворением за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже не первый раз, когда преступники возвращаются в Украину и пытаются восстановить свое влияние.

"Криминалитеты" планировали установить контроль за преступными группами, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности – разбойные нападения, квартирные кражи, угон автомобилей, похищение граждан, вымогательство и тому подобное. Ради продолжения «традиций» планировалось привлекать молодежь к деятельности организованных преступных групп", - подчеркивается в сообщении.

Так, в Одессе сотрудники задержали "Дато Сфана", за плечами которого 21 год заключения за тяжкие преступления.

Фото: npu.gov.ua

В Ровенской области задержали "Тенго Питерского", который ехал на встречу с "друзьями", чтобы обсудить вопрос перераспределения сфер влияния.

Фото: npu.gov.ua

А в Киеве 14 ноября задержали "Лашу Очамчирского", более известного как "Сван". В криминальной среде он выступает в роли "третейского судьи" и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран.

Фото: npu.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в Ужгороде работник полиции получил ножевое ранение, пытаясь обезвредить агрессивного мужчину, напавшего на собственную мать.

Также мы рассказывали, что во львовском трамвае мужчина помешал вору украсть у девушки мобилку и получил удар ножом в грудь.