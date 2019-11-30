Сегодня, 30 ноября, в Брюсселе полиция отбила атаку участников акции "Желтые жилеты" на здание Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: ria.ru

Рядом с Еврокомиссией представители правоохранительных органов со щитами и дубинками взяли митингующих в кольцо, а затем оттеснили к ближайшим паркам. "Желтые жилеты" предприняли попытку пройти к зданию иным путем, однако полицейские пресекли и этот маневр. Эти два события прошли менее чем за 15 минут. В результате противостояния актов столкновения полиции и протестующих не зафиксировано.

Ранее "Страна" сообщала, что в годовщину начала протестов "желтых жилетов" в Париже задержали 105 протестующих.

Также мы писали, что 21 сентября в Париже полиция применила слезоточивый газ против желтых жилетов и задержала 106 протестующих.