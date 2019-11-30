Суд по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малазийском боинге МН17 продлится 25 недель. Об этом сообщает NL Times.

Первое судебное заседание по делу крушения рейса МН17, официальные документы которого уже переданы в Гаагу, запланировано на 25 марта. Оно пройдет в особо охраняемом судебном комплексе в аэропорту Схипхол.

Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня – 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года.

Процессом будут руководить трое судей. Еще двое будут "в резерве".

Напомним, обвинительное заключение по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing рейса МН17 частично передали в окружной суд Гааги.

Ранее "Страна" сообщала, что в деле о крушении МН17 над Донбассом могут появиться новые подозреваемые.

Также мы рассказывали, что следствие обнародовало аудиозапись разговора боевиков "ДНР" перед катастрофой МН17.