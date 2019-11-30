Пользователи соцетей обсуждают видео с сегодняшнего совещания у президента Украины Владимира Зеленского, на котором глава государства поставил задачу снизить тарифы уже в декабре. А премьер Алексей Гончарук предложил принять для этого специальный закон.

Грустный отец и неразумные дети

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач предположил, что видео решили срочно записать после новостей о резком падении рейтинга президента.

"Премьер Гончарук и Ко как дети пришли и рассказывают о планах на отпуск на море, а отец Зеленский только узнал, что может потерять работу, все это слушает. И вот отец сидит в отчаянии, а сын говорит: "И еще на катере будем кататься", "возьмем кабриолет на прокат и поедем в океанариум", "а это я нарисовал пляжный домик который мы снимем на неделю". И смотрит отец, и хочет с детьми поговорить как со взрослыми, но им отца не понять. Это его личная трагедия. Потому что еще вчера у него было 73 тысячи гривен и перспективы на работе и уже сегодня осталось 52 и неизвестность", - написал Ткач.

Скриншот: Facebook/ mixailotkach

Дебил на этом видео один

Журналист и блогер Сергей Лямец считает, что совещание смахивает на аналогичные мероприятия при Порошенко, когда "вельможное ворье" обседало "главного брехунца". Правда, в случае с новой властью расстановка сил несколько иная.

"Собравшиеся рассуждают, что нужно снизить тарифы. Но не говорят Зеленскому, что тарифы устанавливают местные советы. Вместо этого ищут какой-то быстрый эффектный ход, который позволит быстро проголосовать в турбо-режиме за очередную хрень, а потом красавчиком записать видео из "Теслы" или по пути домой", - с иронией отметил Лямец.

Затем журналист напомнил, что все собравшиеся так или иначе лоббируют интересы "Нафтогаза".

"И конечно же, Зеленскому никто не говорит, что все сидящие так или иначе закручены на НАК "Нафтогаз". Ковалив (это барышня в пиджаке) была при Порошенко главой набсовета НАКа. То есть покрывала Коболева, получатели мегапремии. Гончарук только на днях совместно с Коболевым повысил тарифы на газ для населения. И прямо на этом видео уверенно говорит, что газ дешевле, чем в прошлом году. Да, чем в прошлом году - дешевле. В прошлом году было 8,55 - а на эту зиму заложили 8. Вот только дело в том, что сейчас резко обвалилась рыночная цена на газ. И если бы ставили цену газа по рынку, то она была бы 6,5 грн. Но Гончарук этого не говорит Зеленскому - он говорит, что цена газа ниже, чем в прошлом году. То есть, он его принимает за лоха, хотя преЗеденту уже 42 года", - отметил автор аккаунта.

Ну а министр энергетики Оржель на днях предложил получить от России газ дешевле, но не делать его дешевле для населения, а продать дороже. Разницу - распилить через госбюджет.

Скриншот: Facebook/ anserua

"Итак, дебил на этом видео один. И это не премьер. Это не замглавы Офиса президента. Это не глава Офиса президента. Это не министр энергетики. Это не эксперт, который тычет преЗеденту бумажки. Это даже не оператор, снимающий видео. Думаю, вы поняли. Хотя именно этого человека не стоило бы выставлять лохом на всю страну. Потому что именно в нем надежда на перемены к лучшему в стране. Но главе ОП и всем сидящим на это, похоже, глубоко пох. У них свои задачи", - подытожил Лямец.

Тарифы ниже не станут

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко пессимистичен в своих прогнозах и написал, что ждать снижения тарифов после совещания вряд ли стоит.

"Этой зимой тарифы на отопление ниже не станут. Разве что временными и топорными административными мерами ради спасения рейтинга, а не для решения проблемы в целом. Вопрос с тарифами на отопление надо было решать еще в сентябре, а не за день до зимы вспомнить неожиданно об отоплении. Вместо этого Кабмин был занят распродажей земли и активов государства", - констатировал Скубченко.

Скриншот: Facebook/ skubchenco

Также он раскритиковал идею привязать в законе тариф на отопление к цене на газ.

"А жаловаться на закон о жилищно-коммунальных услугах, который сами же, будучи еще в грантоедской BRDO, и лоббировали с сегодняшним министром Бабак во главе, это как признаться: мы, тупые, приняли закон, который добавил проблем в ЖКХ, а теперь не знаем, что делать, но предлагаем принять еще один тупой закон, который добавит проблем еще больше. Бедная моя страна под управлением некомпетентных грантоедов. Ни ЖКХ реформировать, ни порядок в тарифах навести. Проблемы усугубляются, а не решаются. Это все, что надо знать о совещании у Зеленского по тарифам", - заключил Скубченко.

Случайно вспомнили о тарифах

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский обратил внимание на то, что о тарифах правительство вспомнило как-то слишком поздно. К тому же пытается переложить ответственность за них на парламент.

"Премьер: если парламент успеет принять специальный закон, то мы снизим тарифы. О как. То есть, парламент опять должен не читая, в спешке проголосовать Бог знает что. А если нет, то тарифы не снизили из-за парламента? И знаете, что удивительно? Закон о защите полупроводников и интегральных микросхем, внесли вовремя. Ровно на второй день работы парламента. А про тарифы Кабмин случайно вспомнил, когда осталось 8 пленарных дней до конца года", - написал Бужанский.

Скриншот: Telegram/ Макс Бужанский

Ответ на падение рейтинга

Свой разбор полетов дал и Telegram-канал "Политика Страны".

Сегодня Зеленский выложил видео о совещании по снижению коммунальных тарифов.

Поставил задачу, чтоб уже в декабре тарифы были снижены. Гончарук рассказал как он это видит: принять закон, по которому обязать теплокоммунэнерго снижать тарифы на отопление вместе с ценой на газ.

То есть логика какая - нынешние тарифы на отопление исходят из цены на газ, которая была в конце прошлого года. И тогда она была несколько выше, чем сейчас. Потом цена снизилась, а тарифы на отопление остались прежними.

Поэтому Гончарук и предложил схему с законом. Правда, не всем участникам совещания она понравилась. Они сказали, что тарифы устанавливает НКРЭ, а потому не мешало бы с ней этот вопрос согласовать, прежде чем какие-то законы вносить.

Президент в ответ сказал, что в любом случае нужно что-то придумать, чтоб уже в декабре тарифы снизились.

Тут что интересно. Понятно, что это ответ Зе на падение своего рейтинга. Социология показывает, что люди недовольны отсутствием снижения тарифов. Вот он и пытается дать ответ на этот запрос.

Но вопрос в том, что решать вопрос снижения тарифов, не имея понимания о транзите и поставках газа в следующем году, бессмысленно.

Если не будет ни транзита, ни прямых поставок из России, то тарифы придется не понижать, а повышать.

Если же будет и то, и другое, то тогда, конечно же, можно и понизить. Причем существенно.

Поэтому вновь упираемся в ключевой вопрос - газовые переговоры. Без их позитивного исхода все эти тарифные посиделки в кабинете у президента - бессмысленная трата времени.

Ранее "Страна" писала, что Гончарук объявил о "зафиксированной" на зиму цене на газ для украинцев. Мы разбирались. что это значит.

Также мы рассказывали, что премьер дал понять: Кабмин не выполнит обещание Зеленского отменить коммуналку для людей старше 70 лет.