На финальном турнире Евро-2020 основным средством коммуникации для болельщиков станут цифровые сервисы, благодаря которым они получат бесплатные билеты на транспорт и новые развлечения на фестивале УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Так, директор проведению соревнований УЕФА Джорджио Маркетти заявил, что финальный турнир является уникальным мероприятием по количеству стран-хозяев. Как известно, европейская футбольная семья празднует 60-летие с начала чемпионатов Европы. В связи с этим ожидается наибольшее количество болельщиков, чем когда-либо.

Фото: uefa.com

"Для Евро-2020 мы создаем новый опыт, которым управляют сами болельщики. Сочетая предпочтения фанатов и новейшие цифровые технологии, мы акцентируем внимание на обеспечении персонализированного подхода к каждому поклоннику футбола. Это начинается с внедрения цифровых билетов для конкретных целевых групп на каждую игру. Кроме этого, электронный тикет будет дополнен набором цифровых услуг, разработанных для того, чтобы помочь болельщикам лучше использовать свое время: это касается и посещения матча, и организации путешествия на игру и размещения, и знакомство с тем, что может предложить каждый город-хозяин", - сказал генеральный директор UEFA Events SA Мартин Каллен.

Чемпионат начнется 12 июня и закончится финалом 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Благодаря специальному предложению, болельщики смогут оформить специальную травел-карту, которая даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом в день мачта почти во всех городах.

Фото: uefa.com

Более того, даже если болельщики окажутся без билетов, их ждут развлечения в фан-зонах, которые будут размещены в знаковых местах в каждом городе, который принимает или имеет название UEFA Festival. Организаторы обещают, что фестивали предложат нечто большее, чем просто футбол.

"На шестидесятой годовщине финала мы предлагаем праздничную атмосферу для каждого, чтобы Евро стало даже более всеобъемлющим, чем раньше. Для людей, которые не имеют билетов на матчи, но хотят насладиться праздником футбола, в каждом из городов-хозяев будут работать фан-зоны, где можно будет увидеть игру, погрузившись в футбольный карнавал. Для тех же болельщиков, следующих к стадиону, заключительный километр их путешествия будет проходить в фан-марше, включающем в себя целый ряд ярких и зрелищных перформансов, которые играют ключевую роль в создании атмосферы во время финального отсчета до начала игры", - заявил Мартин Каллен.

Фото: uefa.com

Напомним, что Андрей Пятов вошел в символическую сборную отбора на Евро-2020.

Также мы писали, что УЕФА взял паузу в решении о судьбе сборной России на Евро-2020 из-за скандала с применением допинга.