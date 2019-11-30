Петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей молодой сожительницы Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката ученого Александра Почуева.

"Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы", - сказал защитник.

Напомним, что 16 ноября, жители станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края простились со своей землячкой Анастасией Ещенко и провели ее в последний путь.

Поминальная служба состоялась в Свято-Троицком храме, на которую пришли сотни людей. Из-за этого они не поместились в здании. После этого на одном из местных кладбищ состоялись похороны, на которых присутствовали только родственники и близкие семьи.

Напомним, о том, что Соколова могут этапировать в Москву, стало известно 4 дня назад.

Ранее "Страна" писала, что историк оказался ранее судимым за гибель человека.