Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что злоумышленники, взорвавшие в ночь на 30 ноября банкомат в столичном отделении банка, похитили 250 тысяч гривен. Об этом он написал в Facebook.

Андрей Пышный отметил, что банк понес миллионные материальные убытки вследствие разрушений, причиненных взрывом.

"Взрыв вынес окна и разрушил помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - констатировал Пышный.

Фото: Facebook/ pyshnyy

Он также рассказал некоторые детали происшествия. Бандитов не остановило то, что отделение находится в густонаселенном спальном районе Киева и могли бы быть жертвы.

"Отделение "Ощада" в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже", - написал банкир.

Скриншот: Facebook/ pyshnyy

Ранее "Страна" писала, что полиция выяснила способ подрыва банкомата. Злоумышленники использовали газовоздушную смесь.

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