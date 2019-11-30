Президент Владимир Зеленский сообщил на своем официальном Telegram-канале, что хотел бы встретиться со студентами, которых 6 лет назад избил "Беркут" на Майдане.

Владимир Зеленский. Фото: "Страна"

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - пишет президент.

По мнению Зеленского, эти молодые люди были теми романтиками, которые делают революцию, а последнюю используют в своих целях негодяи.

Также президент отметил, что сегодня практически не вспоминаются имена тех идейных вдохновителей, которые когда-то "заставили страну проснуться".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.

В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Ранее "Страна" сообщала, что командира харьковского "Беркута" освободил суд в Киеве.

Также мы писали о том, как из прокуратуры пропали документы по делу Майдана и кто убивал силовиков 20 февраля 2014 года.