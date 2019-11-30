Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что многие нормы законопроекта о дезинформации будут действовать до тех пор, пока часть страны оккупирована. Тему скандального проекта закона чиновник затронул в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

По мнению Бородянского, именно сейчас нужно говорить о дезинформации и противодействовать ей, так как Украина находится в состоянии гибридной войны.

"И именно сейчас мы хотим толковать понятие "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - сказал министр.

Он признался, что его часто спрашивают, почему в нашей стране делают что-то, чего нет в Европе. В частности, хотят бороться с дезинформацией.

"Но ведь в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - объяснил Бородянский.

Он добавил, что законопроект поможет гражданам Украины отличить правду от неправды.

"Странно звучит, но этот законопроект относительно противодействия дезинформации поможет людям понять, что является правдой, а что - неправдой", - уверен чиновник.

Ранее "Страна" подробно разбирала нюансы законопроекта, который ограничивает свободу слова.

Мы также приводили реакцию соцсетей на планы Бородянского.