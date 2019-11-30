Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко заняли четвертое место в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Так, гонку украинцы провели почти идеально, кроме стрельбы на шестом огневом рубеже.

До этого Меркушина блестяще провела первый этап, в котором захватила лидерство. А результат Артема Тищенко позволил Украине закрепиться в рейтинге, оторвавшись от Германии на 28 секунд.

Провал случился на стойке на третьем этапе. Из пяти выстрелов украинки, в цель попала только одна. При помощи дополнительных трех патронов она смогла закрыть еще одну мишень, но три круга штрафа автоматом отбросили нашу страну на шестое место.

Несмотря на действия Тищенко, Украина поднялась в рейтинге лишь на четвертое место, оставив позади Эстонию и США.

Лидером гонки оказалась Швеция. На второй позиции – Германия. Тройку лидеров закрывала Норвегия.

Напомним, в Киеве 26 ноября прошла торжественная церемония проводов украинских спортсменов с нарушениями слуха на зимние Дефлимпийские игры, которые в этом году пройдут в Италии.

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