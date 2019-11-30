В ночь на 30 ноября в городе Киеве патрульные спасли жизнь мужчине, который намеревался наложить на себя руки спрыгнув с моста из-за семейной драмы. Об этом сообщает патрульная полиция столицы в Facebook.

Полицейские заметили человека, который сидел на перилах моста. Подойдя к нему ближе и пообщавшись, они узнали, что у него серьезные проблемы в семье: после смерти матери мужчину бросила жена, которая еще и забрала детей. Кроме того, с ним перестала общаться сестра. Поэтому он находился в подавленном состоянии.

"Чтобы отвлечь внимание мужчины, командир роты Александр Прокопенко предложил записать свой номер телефона, в то время как его коллега Сергей Кругляк быстро подбежал и схватил потенциального самоубийцу за руки. Мужчину посадили в служебный автомобиль и вызвали медиков. Спасибо патрульным Александру и Сергею за спасенную жизнь", - идет речь в сообщении.

Скриншот: Facebook/Патрульная полиция Киева

Видео: YouTube/Патрульная полиция Киева

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