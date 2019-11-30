На трассе "Киев-Чоп" загорелся туристический автобус из Польши, в котором находилось 46 человек. Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС области в Facebook.

Видео: YouTube/Радіо Трек

"30 ноября в 12:27 на спецлинию 101 поступило сообщению о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения Харьков-Познань на автодороге Киев-Чоп вблизи села Грушвица 1 Ровенского района. К месту происшествия было немедленно направлено два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Спасатели уточнили, что еще до прибытия на место ЧП, водитель пытался самостоятельно потушить пожар при помощи огнетушителя. Никто из пассажиров не пострадал. Причина ЧП сейчас выясняется.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Напомним, 26 ноября, в Черкасской области произошла масштабная авария с участием 10 грузовых и легковых автомобилей, а также рейсового автобуса.

Ранее "Страна" рассказывала о крупной аварии в Киеве, в которой столкнулись сразу 6 автомобилей.