Сегодня, 30 ноября, в Винницкой области водитель автомобиля "ВАЗ 211540" жестоко отреагировал на сообщения патрульного о немедленной эвакуации транспортного средства: совершил наезд и провез инспектора несколько метров на капоте. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Винницкой области в социальной сети Facebook.

35-летний автовладелец нарушил ПДД на Тывровском шоссе, припарковав свою машину ближе, чем за 10 м до пешеходного перехода (п.п.15.9 (Г)). Инспекторы сделали замечание водителю, на что последний ответил, что не желал долгое время идти пешком, поэтому припарковался в таком месте.

Автомобиль частично замедлил движение по проезжей части - пришлось вызывать эвакуатор.

Полицейские сообщили о вынужденной транспортировке средства. Мужчина проявил агрессию. Отказавшись предъявлять документы, он сел за руль, завел автомобиль и осуществил наезд на патрульного передней частью машины. На капоте он провез его около 10 метров. Правонарушителя задержали и доставили в местное отделение полиции.

Инспектор, пострадавший в ходе происшествия, обратился за помощью в медучреждение, где ему поставили предварительный диагноз: ушиб мягких тканей нижних конечностей.

Скриншот: Facebook/Патрульная полиция Винницкой области

Фото: Facebook/Национальная полиция Винницкой области

Ранее "Страна" сообщала, что под Винницей полицейский убил мужчину за отказ быть понятым.

Также мы писали, что под Винницей автобус перевернулся на обледеневшей трассе, водитель и пассажиры оказались в больнице.