Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главным врагом Альянса является Россия. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос о главных угрозах альянсу в эфире France 24.

Причиной этого Столтенберг назвал то, что Россия стала напористой и продолжает инвестировать в создание ядерного оружия. Кроме того, она нарушает договор о размещении ракет средней и меньшей дальности.

При этом само НАТО Столтенберг назвал наиболее сильным и успешным альянсом в истории. Этого достичь удалось за счет того, что страны научились адаптироваться и меняться в "изменяющем мире".

Напомним, на конференции NATO Engages, которая запланирована параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, будет присутствовать министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

До этого "Страна" писала, что президент Турпции Тайип Эрдоган ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на констатацию "смерти мозга" у НАТО и посоветовал ему проверить голову.

Ранее в начале ноября в интервью The Economist Макрон констатировал "смерть мозга" НАТО. В ответ Меркель назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.