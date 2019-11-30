Сегодня, 30 ноября, в Париже на аукционе были куплены ботфорты, которые носил великий Наполеон Бонапарт. Об этом сообщает аукционный дом Drouot в своем Twitter.

Черные сапоги из кожи 40-го размера ушли с молотка за 117,2 тысячи евро. Сначала их стоимость оценивалась в 50-80 тысяч евро. Покупателем стал некий Александр Гикелло.

Французские историки сообщают, что эту обувь полководец носил в ссылке на острове Святой Елены, где в 1821 году он скончался. Во Францию их доставил генерал и граф Анри Бертран, адъютант Наполеона.

Впоследствии эти сапоги передали скульптору Карло Марочетти, когда творец создавал статую императора. После этого Марочетти подарил их сенатору Полу Ле Ру, в семье которого они хранились до того, как были выставлены на продажу.

Скриншот: Twitter/Drouot

Фото: Twitter/Drout

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии пустят с молотка цилиндр Гитлера и вечернее платье Евы Браун.

Также мы писали, что скандальное желтое платье Елены Зеленской с интронизации японского императора уйдет с молотка.