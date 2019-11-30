Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" состоится 8 января 2020 года. Об этом он рассказал в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", - сказал он.

Позже эту же информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Могу подтвердить, что президенты Путин и Эрдоган в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свое намерение в начале января открыть вместе этот проект", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" писала, что "Турецкий поток" позволит снабжать газом страны, до которых не достает "Северный поток-2" - Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие. Но есть проблема - низкая пропускная способность внутренних трубопроводов, в частности, в Болгарии. Последняя не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время. Но суммарно оба потока могут лишить Украину транзита газа.