Погода в первый день зимы - 1 декабря в Украине будет относительно теплой. По всей территории страны будет солнечно, без осадков, ожидаются небольшие морозы - до -3 ночью. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На севере Украины столбик термометра днем будет колебаться от -2 до +2 градусов. Ночью температура в Житомире, Киеве, Чернигове и Сумах опустится до -1...-4 градусов.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается +0...+3 днем, ночью столбики термометров будут показывать до -2 градусов. Полтава, Черкассы, Днепр Кропивницкий и Запорожье будут теплыми днем от 0 до +3 градусов и с морозами до -4 ночью. Николаев, Одесса, Херсон и Крым будут традиционно теплее: +3...+6 днем и -1...-5 ночью.

Во всех западных регионах страны будет -1...+2 днем и -2...-4 ночью. Только в Ужгороде будет чуть теплее +1..+3 днем и -2...-4 ночью.

В Киеве днем ожидается -1...+1 а ночью температура опустится до -3 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

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