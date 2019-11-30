Сегодня, 30 ноября, в гаражном кооперативе на улице Зеленодольская в Харькове в 5:30 утра произошел взрыв газового баллона, в результате которого погибли 3 человека и обрушились бетонные перекрытия. На данный момент полиция открыла уголовное производство - об этом сообщается на официальной странице ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (убийство - ИФ) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - сообщает пресс-служба.

Согласно предварительной информации, взрыв произошел в связи с неисправностью газового оборудования в автомобиле модели "ВАЗ 2108" (Лада Восьмерка).

Личности погибших установлены, ими оказались три местных жителя 21, 24 и 36 лет соответственно. В момент взрыва они находились в помещении гаража. Имена жертв не раскрываются.

Фото: hk.npu.gov.ua

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