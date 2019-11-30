Правоохранители заявили, что провели обыски в аппарате управления АО "Укргазвыдобування"в рамках расследования растраты средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, обыски, совершенные при содействии контрразведки СБУ и Генеральной прокуратуры, проходили на основании постановлений следственного судьи Печерского районного суда Киева. Полиция изъяла компьютерную технику и документы.

Целью мероприятий в полиции называют попытку выявления и фиксации сведений о возможном преступлении, а также получение доказательств нарушения закона должностными лицами.

Напомним, сотрудники Нацполиции и СБУ провели обыски в аппарате управления АО "Укргазвыдобування" (УГВ). Тогда причины мероприятий не назывались.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ нагрянули с обыском в полицию Львова по делу о строительстве жилья для правоохранителей. Также мы писали, что в мэрию Одессы нагрянули с обысками детективы СБУ, ГБР и ГПУ.