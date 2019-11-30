Сегодня, 30 ноября, вследствие ряда землетрясений в Албании спасатели нашли под завалами будущую невестку премьера Эди Рамы со своей семьей. Об этом сообщили в офисе албанского правительства.

Девушка по имени Кристи Ричи, которая собиралась бракосочетаться с Грегором Рамой, сыном премьер-министра страны, была найдена мертвой. Также погибли ее брат, отец и мать. Грегор Рама после трагического инцидента опубликовал Stories в Instagram.

Кристи Ричи

Напомним, что 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени. Его эпицентр находился на глубине около 10 км и в 10 км к северо-западу от Шиджака - между городом Дурресом и столицей Тираной.

Несчастья не прекратились: новое землетрясение произошло 27 ноября на побережье страны. Мощные толчки были ощутимы в 40 километрах от столицы Албании. Уже 28 ноября случилось третье за неделю бедствие. Спасательная операция завершена сегодня, 30 ноября. Всего найдено 50 погибших.