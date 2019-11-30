Вечером 29 ноября в Запорожье, в одном из отделений "Новой почты" сотрудники полиции задержали помощника Запорожского митрополита УПЦ Луки Евгения Кугатова. Об этом сообщает местный портал "061".

По информации портала, на имя помощника пришла посылка из Черкасс. По предварительной информации, в посылке находился амфетамин, весом в 1 грамм.



Источники в правоохранительных органах неофициально подтвердили, что Кугатов приехал в почтовое отделение в сопровождении человека, похожего на, протоиерея Евгения Квача, но он оставался на улице. Получение "товара" происходило под контролем правоохранителей, Кугатов был задержан.

Спустя несколько минут на место происшествия приехали представители частной фирмы, которые обеспечивают охрану Луки. Операция проходила в отделении почты примерно в 20:00.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

В Telegram-аккаунте, который принадлежит митрополиту Луке, появилось объяснение инцидента, в котором служитель УПЦ подтверждает, что его клирика арестовали.

"Задержанного клирика епархии Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им", - написал Лука.

"Для меня это горький и тяжелый урок. В отношении этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры. Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка. Я готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования этого инцидента", - отметил Лука.

Митрополит говорит, что считает это событие в духовном плане "местью бесовской за его твердую позицию в отношении верности своей Матери - Церкви".

"Тем, кто будет злорадствовать и смаковать падением нашего клирика я хочу лишь напомнить о том, что Церковь - это срез нашего общества...Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни. Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу. И помог справиться с иссушающей его душу страстью" - подытожил митрополит.

Скриншот: Telegram/Лекарь.zp

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