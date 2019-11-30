В то время, пока президент Украины Владимир Зеленский будет находится на Нормандских переговорах в Париже, в правительственном квартале состоится митинг. Соответствующее мероприятие под названием "Высадка на Банковой" появилось в Facebook.

"Итак, время пришло. 9 декабря господин Зеленский поедет в Париж, где будет о чем-то договариваться с Путиным. О чем – то понятия не имеем. И никто не имеет. Исходя из наших инсайдов и открытой информации, складывается впечатление, что украинская сторона не имеет вообще никакого плана действий. Поэтому результаты переговоров принципиально непредсказуемы", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook/Висадка на Банковій

Организаторы утверждают, что в ходе переговоров с Путиным, Зеленский может оступиться и принять неверное для Украины решение.

"…например, провести прямые переговоры с марионетками из ОРДЛО (тем самым фактически признав "ДНР" и "ЛНВ"). Или, как вариант, подпишет контракт о газе с "Газпромом", по которому Украина снова попадет в зависимость от РФ. Или разведет войска по всей линии разграничения. Или, или, или...", - подчеркивается в тексте сообщения.

Поэтому организаторы призывают "украинцев прийти на Банковую 8 декабря в 19:00".

"Мы проведем там ночь, следующий день, когда будут идти переговоры в Нормандском формате, и дождемся новостей из Парижа. Мы уверены, что господин Зеленский на переговорах будет настроен более осторожно, если будет знать, что дома его будут ждать... во всех смыслах. Если Украина в лице Зеленского не сдаст позиции, не договорится с врагом и не капитулирует – хорошо. Если наоборот – тем хуже для Зеленского и его окружения. Позавтракаем в аду. Если вы ждали знака, то вот он. День "Д" – 8 декабря. Высадка на Банковой. Берите плохое настроение, есть подозрение, что он понадобится", - уточняется в обращении.

Организатором мероприятия заявляется близкая к Петру Порошенко организация "Демократична сокира".

Скриншоты: facebook/Висадка на Банковій

Напомним, местом проведения саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец.

Также мы сообщали, что в Кремле сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в Париже вдвоем. На это Зеленский ответил, что готов к двухсторонней встрече с любым участником нормандского саммита.