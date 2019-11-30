Сегодня, 30 ноября, в Закарпатской области, в пункте пропуска "Ужгород", оперативники СБУ задержали контрабандную партию героина в 374 кг, которая отправлялась в Европу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правоохранители задержали грузовик, который перевозил строительные материалы. Между листами фанеры был найден скрытый груз. С помощью экспресс-анализа представители СБУ выяснили, что в упаковках находился героин.

По факту перевозки контрабанды в особо крупных размерах открыто уголовное производство (2 ст. 15 и ч. 3 ст. 305 УК Украины). На данный момент устанавливаются личности поставщиков и заказчиков, а также источник происхождения наркотического вещества.

Фото: ssu.gov.ua

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