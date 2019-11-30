В центре Киева из-за нетрезвого водителя, убегавшего от полицейских, столкнулись 12 авто. Фото
В центре Киева на площади Льва Толстого и на Бессарабской площади была погоня, вследствие которой произошла двойная авария. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Нетрезвый водитель автомобиля Mazda на европейских номерах уходил от патрульных полицейских, подставился под удар патрульной Skoda, а затем от площади Льва Толстого проехал до Бессарабской площади, где попал ещё в одну аварию.
Скриншот: Instagram/dtp.kiev.ua
Свидетели утверждают что пострадали около 12 автомобилей. Водитель и пассажир автомобиля сбежали, однако их задержали.
Фото: Instagram/dtp.kiev.ua
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