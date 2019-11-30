В центре Киева на площади Льва Толстого и на Бессарабской площади была погоня, вследствие которой произошла двойная авария. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Нетрезвый водитель автомобиля Mazda на европейских номерах уходил от патрульных полицейских, подставился под удар патрульной Skoda, а затем от площади Льва Толстого проехал до Бессарабской площади, где попал ещё в одну аварию.

Скриншот: Instagram/dtp.kiev.ua

Свидетели утверждают что пострадали около 12 автомобилей. Водитель и пассажир автомобиля сбежали, однако их задержали.

Фото: Instagram/dtp.kiev.ua

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