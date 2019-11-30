В Одесской области выясняют обстоятельства трагического ДТП на дороге "Измаил-Одесса", где правоохранитель насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции обласи.

"Около 20 часов вблизи с.Сафьяны на автодороге "Измаил-Одесса" под колесами автомобиля "ВАЗ" погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается механизм ДТП", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Согласно предварительной информации, авария произошла а неосвещенном участке дороги. Мужчина переходил дорогу с велосипедом на руках в неустановленном месте.

"В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой". За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы", - подчеркивается в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Также в полиции уточнили, что водитель прошел медицинский осмотр. Признаков опьянения не обнаружено.

Напомним, в Днепре фура протаранила маршрутку с людьми. Инцидент произошел под вечер четверга, 28 ноября, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве внедорожник вылетел на встречку и протаранил маршрутку, погибли два человека.