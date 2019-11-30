Facebook впервые отметил пост как фейк
Сегодня, 30 ноября, один из постов социальной сети Facebook впервые был помечен как "недостоверная информация". Об этом сообщает издание States Times Review.
Местное оппозиционное издание Сингапура States Times Review опубликовало пост в Facebook, который гласил, что один из общественных деятелей, ранее выступавший с разоблачением правящей в стране партии, арестован и пребывает под следствием. Представители МВД опровергли эту информацию. Социальная сеть пометила сообщение таким образом по требованию правительства республики.
Правительственная структура по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете отмечает, что у некоторых интернет-платформ и Facebook в частности возникли технические осложнения в связи с незамедлительным выполнением требований правительства, однако все они обязались сотрудничать с властями.
Пост, который Facebook отметил в качестве возможного фейка
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