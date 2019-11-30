Сегодня, 30 ноября, один из постов социальной сети Facebook впервые был помечен как "недостоверная информация". Об этом сообщает издание States Times Review.

Местное оппозиционное издание Сингапура States Times Review опубликовало пост в Facebook, который гласил, что один из общественных деятелей, ранее выступавший с разоблачением правящей в стране партии, арестован и пребывает под следствием. Представители МВД опровергли эту информацию. Социальная сеть пометила сообщение таким образом по требованию правительства республики.

Правительственная структура по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете отмечает, что у некоторых интернет-платформ и Facebook в частности возникли технические осложнения в связи с незамедлительным выполнением требований правительства, однако все они обязались сотрудничать с властями.

Пост, который Facebook отметил в качестве возможного фейка

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