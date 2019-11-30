В аэропорту Борисполь служба безопасности изъяла гранату из багажа жителя Донецка. Он летел до Хургады (Египет). Об этом сообщает полиция Киевской области в субботу, 30 ноября.



"Работники службы безопасности аэропорта Борисполь в одном из багажей на самолет рейса Киев - Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту Борисполь и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.



Багаж с гранатой принадлежит 36-летнему жителю Донецка. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.



По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Фото: пресс-служба полиции

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