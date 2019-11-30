После ряда землетрясений в Албании, которые начались 26 ноября, спасатели только прекратили поиск погибших. Всего обнаружено 50 жертв - об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее шла речь о 49 погибших. Сейчас спасатели уверены, что из-под обломков они извлекли тела всех погибших. Кроме того, официально подсчитано, что около 2 тыс. человек получили ранения, а одна из пострадавших впала в кому.

Печальная статистика на этом не заканчивается: без жилья остались 4 тыс. человек, причем 2,5 тыс. из них временно разместили в гостиницах недалеко от мест проживания. Остальные люди отправились на восток Албании или в Косово.

По словам премьер-министра Албании Эди Рамы, серьезно повреждены 1465 зданий в столице Тиране, еще 900 - в расположенном недалеко Дурресе. Несколько зданий, которые были повреждены, уже снесли.

Семьям погибших власти пообещали выплатить по 1 млн леков (214806.33 грн).

Фото: gordonua.com

Фото: reuters.com

Ранее "Страна" сообщала, что новое землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло 27 ноября побережье Албании. Также мы писали, что третье землетрясение произошло 28 ноября.