В Дубае полиция решила добавить к своему роскошному автопарку электрический пикап Cybertruck, который недавно презентовала Tesla. Об этом говорится в пресс-службе правоохранителей в Twitter.

Так, на странице соцсети появилось фото пикапа Илона Маска в дизайне полицейского транспорта местных правоохранителей.

Фото: Twitter/DubaiPoliceHQ

Как известно, сейчас автопарк полицейских насчитывает 15 спортивных суперкаров, среди которых Mercedes-AMG GT 63 S, так и Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF и Lamborghini Aventador.

Как утверждает генерал-майор Абдулла Халиф Аль-Марри, Cybertruck от Tesla будет патрулировать улицы в туристических районах уже в следующем году.

Ранее "Страна"также подробно рассказывала о презентации и характеристиках электрокара Cybertruck. Несмотря на все инциденты во время презентации, компания получила почти 150 тыс. предварительных заказов.

Также мы писали, что Tesla разработала электрический квадроцикл, который будет продавать вместе с электрическим пикапом.