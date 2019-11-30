В Украине среднемесячная заработная плата в долларовом эквиваленте достигла нового исторического максимума и теперь по этому показателю страна обогнала Молдово. Так, средняя зарплата в третьем квартале 2019 года составила 428 долларов. Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Kompaniiets

Он сообщил, что предыдущий максимум был в четвертом квартале 2013 года (как раз тогда в Украине начался Евромайдан - Ред.), когда среднемесячная зарплата составила 412 долларов. Таким образом, Украина оставила последнее место в Европе по размеру средней зарплаты, "подвинув" на это место Молдову.

"Государственная служба статистики Молдовы обнародовала данные по средней зарплате в третьем квартале 2019 года, она составила 7385 лея (416 долларов). В Украине средняя зарплата в третьем квартале 2019 составила 428 долларов, что позволило Украине впервые за 5,5 лет обойти Молдову по размеру средней зарплаты", – подчеркнул Компаниец.

Фото: Facebook/Volodymyr Kompaniiets

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