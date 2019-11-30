На конференции NATO Engages, которая запланирована параллельно со встречей лидеров Альянса в Лондоне 3 декабря, будет присутствовать министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, несмотря на предыдущее решение этого не делать.

Решение участвовать было принято после того, как в украинскую власть раскритиковали за отсутствие представителей на конференции.

После волны негодования, организаторы обновили программу, в которой и появился министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он примет участие в панели под названием "От Балтийского до Черного моря: безопасность передовой НАТО" вместе с министрами обороны Эстонии и Литвы, а также грузинским главой МИД.

Напомним, президент Турпции Тайип Эрдоган ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону на констатацию "смерти мозга" у НАТО и посоветовал ему проверить голову.

Ранее в начале ноября в интервью The Economist Макрон констатировал "смерть мозга" НАТО. В ответ Меркель назвала его слова "резкими" и заявила, что не разделяет эту точку зрения.