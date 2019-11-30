На совещании у президента Украины Владимира Зеленского представители правительства разбирались, почему "Нафтогаз" снизил тарифы на газ для населения, но в результате цены на коммуналку - горячую воду и центральное отопление - не снизились. Видео со встречи появилось на странице президента в Facebook.

"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление" - написал глава государства и приложил к посту видео с совещания.

Скриншот: Facebook/Володимир Зеленський

Отметим, что само видео длится пять минут и это не просто съемка с кабинета одним кадром. Видео монтировали и старались сделать его "кинематографичным". Первая часть видео черно-белая, фоном в первой части играет рок-музыка, звучавшая в предвыборной кампании Зе.

У президента совещание, вокруг него собралось правительство, слово взял премьер-министр Алексей Гончарук. Он обращается к главе государства на "ты" и говорит о том, что у него есть конкретное предложение по тому, как сделать так, чтобы цена на коммунальные услуги стала меньше.

Гончарук говорит о том, что для определенных категорий населения цена на коммуналку может стать меньше примерно на 50 процентов уже следующей зимой. Зеленский спрашивает премьера, а что правительство может сделать в этом году. Видео прерывается на заставку с логотипом "Зе президент. Слуга народа", во время которой команда Зеленского уверенным шагом идет по улице под ту же самую рок-музыку. В целом стиль ролика напоминает видеоблог или короткий сериал.

Заставка заканчивается, картинка становится цветной, музыка с фона пропадает. Начинается информативная часть видео.

В ней президенту объясняют, что цена на газ стала ниже благодаря тому, что правительство договорилось с "Нафтогазом" по поводу снижения цены на газ для населения. Однако, цена на тарифы не упала, так как правительство по закону не имеет права снижать цену на тарифы до мая 2020 года. То есть, без изменений в закон нельзя снизить тариф.

Гончарук предлагает подать законопроект от президента как неотложный и снизить тарифы уже этой зимой. Однако ему возражают: нужно обсудить это с регулятором. украинский премьер обещает все это "отхороводить". Зеленскому обещают до конца дня разобраться в ситуации и говорят, что если все можно сделать так, как они хотят, цена на тариф за горячую воду и централизованное отопление может упасть на 10-15 процентов.

Заканчивается видео под нотки все той же музыки словами президента "Люди должны получить платежку за декабрь и там должно уже быть понижение".

Ранее "Страна" сообщала, что Гончарук объявил о "зафиксированной" на зиму цене на газ для украинцев.

Также мы рассказывали, почему Зе-команда "забыла" отменить плату за коммуналку для пенсионеров.