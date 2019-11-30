Контрольные пункты въезда-выезда, расположенные в зоне проведения Операции объединенных сил, переходят на зимний график работы с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, время работы КПВВ будет сокращено на 2,5 часа.

"Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 17:00. Все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Уточним, что в осенний период пропуск через КПВВ осуществлялся с 7:00 до 18:30.

Напомним, 28 ноября вступил в силу новый Порядок въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц и перемещение товаров с этих территорий.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин утвердил новые правила пересечения КПВВ на Донбассе ,по которым детям не потребуется загранпаспорт.