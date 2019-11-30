Генеральная прокуратура Украины сообщила, что виновными в делах Евромайдана признаны 59 человек. По отношению к 46 из них приняты обвинительные акты. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ ГПУ.

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по отношению к 46 из них приняты обвинительные акты", - проинформировали в Генпрокуратуре.

За первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. Относительно 11 человек досудебное следствие закончено, и обвинительные акты направлены в суд. Так, за эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

Всего управление спецрасследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. Отмечается, что направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них вынес обвинительные приговоры.

Кроме того, в ведомстве подсчитали, что во время событий Майдана пострадали 2442 человека. Из них - 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

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