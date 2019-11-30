В Национальном антикоррупционном бюро начали расследование по факту возможной выдачи "серой" зарплаты народным депутатам от фракции "Слуга народа", о которой первой написала "Страна". Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenk

"Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "Слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины по факту возможного незаконного получение членами фракции "Слуга народа" неправомерной выгоды, другими словами – взятки", - говорится в сообщении.

facebook.com/alexeygoncharenko

Также Гончаренко уточнил, что надеется на то, что "дело доведут до конца".

facebook.com/alexeygoncharenko

"Украинцы должны знать, как именно команда новой власти забирает у людей средства к существованию, но при этом "своих" в обиде не оставляет", - подчеркнул он.

facebook.com/alexeygoncharenko

Напомним, Комитет избирателей Украины со ссылкой на финансовый отчет "Слуга народа" заявил, что партия официально не нанимала на работу ни одного человека и не тратила денег на заработную плату.

Ранее нардеп Анна Скороход подтвердила выплату зарплат "черным налом" депутатам от "Слуги народа".