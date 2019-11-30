В Черновцах школьный дворник повесился прямо на территории учебного заведения. Тело пенсионера обнаружил ученик девятого класса, он был на боковых ступеньках. Скорее всего, мужчина поступил так из-за финансовых трудностей. Об этом говорится в программе "Свідок".

Школьников эвакуировали, но потом занятия были возобновлены. Коллеги 68-летнего мужчины шокированы произошедшим. Он проживал один и работал в школе дворником на полставки. Пенсионер был спокойным и жизнерадостным, но в последнее время жаловался на тяжелое материальное положение. Из-за долгов за коммуналку мужчине отрезали газ в квартире. А недавно он перенес операцию.

Видео: YouTube/Свідок НТН

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