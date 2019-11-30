В одном из харьковских гаражей в Индустриальном районе по ул.Зеленодольского произошел пожар, в результате которого взорвался газовый баллон. После взрыва погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о возгорании поступило в полицию в 05:30 в субботу, 30 ноября. "Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон, и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела", - сообщает пресс-служба.

Правоохранители устанавливают личности погибших. Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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