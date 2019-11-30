Полиция Киева рассказала детали о подрыве банкомата в отделении "Ощадбанка" на улице Энтузиастов. Как выяснилось, для инцидента использовали газовоздушную смесь, передает пресс-служба правоохранителей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат. Оттуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники полиции опросили свидетелей и уже изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате взрыва было повреждено внутренняя и внешняя отделка отделения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка", которое находится на Русановке в Киеве. По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

Ранее "Страна" сообщала, что под Кременчугом неизвестные взорвали банкомат и скрылись.