Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине потерей новых областей
Спикер Государственной думы России Дмитрий Володин заявил, что Украине грозит потеря некоторых областей, если власти продолжат притеснять национальные меньшинства.
Об этом он рассказал во время общения с журналистам на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, передает ТАСС.
Володин уточнил, что "притеснение малых народов и чрезмерный национализм могут привести к тому, что из состава Украины выйдут некоторые области. Поэтому Киеву нужно это понимать и не допускать нарушения прав и свобод народов, которые проживают на территории страны".
Саму попытку сорвать выступление депутата из Крыма Володин назвал демонстрацией нетерпимости.
Напомним, в новом законопроекте как коренные народы Украины хотят определить крымских татар, караимов и крымчаков. По словам представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича, на текущий момент не решено, будет ли этот список исчерпывающим или открытым.
Также "Страна" писала, чтонародный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымскотатарская община планирует построить в Киеве крупнейшую мечеть Украины на пять тысяч человек.