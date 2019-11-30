Спикер Государственной думы России Дмитрий Володин заявил, что Украине грозит потеря некоторых областей, если власти продолжат притеснять национальные меньшинства.

Об этом он рассказал во время общения с журналистам на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, передает ТАСС.

Володин уточнил, что "притеснение малых народов и чрезмерный национализм могут привести к тому, что из состава Украины выйдут некоторые области. Поэтому Киеву нужно это понимать и не допускать нарушения прав и свобод народов, которые проживают на территории страны".

Саму попытку сорвать выступление депутата из Крыма Володин назвал демонстрацией нетерпимости.

Напомним, в новом законопроекте как коренные народы Украины хотят определить крымских татар, караимов и крымчаков. По словам представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича, на текущий момент не решено, будет ли этот список исчерпывающим или открытым.

Также "Страна" писала, чтонародный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что крымскотатарская община планирует построить в Киеве крупнейшую мечеть Украины на пять тысяч человек.