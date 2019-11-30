Украина готова обсуждать с российской стороной условия прямых поставок газа. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель, который ранее сообщил о стопроцентом риске, того что Россия может остановить транспортировку газа, в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция: мы говорим, что если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транспортом, потому что Россия ставит такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал он.



При этом министр исключил возможность заключения газового контракта по "политической цене".

Видео: YouTube/Shuster online

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" объяснил, какой будет цена на газ для промышленности в последний месяц года.

Также мы рассказывали, что Гончарук заявил, что Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ.