Правоохранители выявили больше полсотни ливийцев, которые находились в стране незаконно. Сейчас проверяется версия о возможном функционировании канала незаконной миграции под видом "медицинского туризма". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Правоохранители установили, что иностранцы прибывали в Украину с целью лечения. Многие из них оставались значительно дольше установленного срока, нередко до полугода. Некоторые "больные" даже не появлялись в лечебных учреждениях", - сказали в пресс-службе.

Выявлено более полусотни ливийцев-нарушителей, которые прибыли в Украину с целью лечения. Кроме того, на днях в Киевской области оперативникам удалось разоблачить 13 иностранцев.

"Эти иностранные граждане привлечены к административной и по отношению к ним представителями миграционной службы принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения. К административной ответственности привлечены также руководители двух частных медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

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