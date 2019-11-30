Нидерландская полиция отклонила террористическую версию поножовщины, которая произошла в центре Гааги. При этом сами власти раскрывать подробности отказываются, передает "Интерфакс-Украина".

Так, все пострадавшие в результате инцидента являются несовершеннолетними. Уточним, что нападение произошло спустя несколько часов после того, как случилась террористическая атака в Лондоне.

Напомним, пятницу, 29 ноября, в центре Гааги в результате нападения с ножом пострадали несколько человек. По данным журналистов, в центре города было многолюдно, отчасти из-за распродажей в "черную пятницу".

Как сообщала "Страна", на прохожих с ножом напали в Лондоне. После того, как на место приехала полиция, были слышны выстрелы.

Ранее в интервью американскому телеканалу Fox News бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что террористы ИГИЛ являются порождением и инструментом политики США.